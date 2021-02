Nuovo bollettino Covid-19 del 21 febbraio in Ciociaria

Nella giornata del 20 febbraio 2021 sono stati effettuati 1036 tamponi: 204 nuovi postivi e 82 negativizzati.

Sono stati registrati due decessi nelle ultime 24 ore di residenti nella Provincia di Frosinone: un uomo di 63 anni residente a Sora e un uomo di 88 anni residente a Ceccano.

Di seguito, tutti i dati: agg. 21_02

I contagi risalgono ai livelli di dicembre

Oggi sono oltre 200 nuovi casi, se pure su oltre 1000 tamponi.

“Molti sottovalutano ancora anzi ne parlano come se il virus fosse finito. Non è così. Massima allerta. Aiutateci a contenerlo” – dichiara in una nota l’Asl di Frosinone.

“Le varianti circolano e alzano il livello di contagiosità.

Noi stiamo mandando ad esaminare i tamponi, la casistica viene esaminata dal Seresmi dello Spallanzani e qualche conferma pare esserci su un caso di variante in un operatore di una RSA ma i tamponi inviati sono diversi proprio per studiare e prevenire.

È un mare in piena che prova continuamente di travolgerci. Solo i cittadini col comportamento individuale possono aiutarci.

Noi con tutti i Sindaci e la Prefettura siamo in contatto continuo e vengono predisposte le misure istituzionali. I positivi devono rispettare l’assoluto divietò ad uscire e devono isolarsi anche dal nucleo familiare e tenersi controllati” – concludono.