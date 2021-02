Nuovo aggiornamento sulla situazione Coronavirus a Carpineto Romano. Stando a quanto riportato dal Sindaco, Stefano Cacciotti, 10 degli 11 bambini sarebbero risultati dei “falsi positivi”, facendo così rientrare l’allarme scattato qualche giorno fa.

“La Direzione Generale della Asl Roma 5 mi ha appena comunicato che, rispetto agli studenti risultati positivi al tampone rapido sabato e domenica, solo uno lo è anche al molecolare: al * bambin* e alla sua famiglia ho avuto già modo di esprimere per telefono la mia vicinanza.

Sono felice invece per le altre 10 famiglie che potranno uscire prima da quell’incubo chiamato “isolamento” a cui pensavano di essere destinate per i prossimi 10 giorni, tornando così a una vita relativamente normale.

Perché i falsi positivi? Semplice: perché l’Unità mobile della Asl, per eccesso di zelo di cui non mi sento di certo di rimproverarla, ha deciso di sottoporre a molecolare anche chi aveva un indice COI (carica virale) basso. Eccesso di zelo che ha consentito comunque di far emergere una positività.

Al netto perciò dei disagi creati alla circolazione per i quali già mi sono assunto la responsabilità, sono ampiamente soddisfatto del lavoro di prevenzione fatto lo scorso weekend: abbiamo sottoposto a tampone il 10% della popolazione carpinetana (in proporzione parliamo di 2.500 persone per Colleferro, tanto per rendere l’idea) e di questo cluster solamente lo 0,25% è risultato positivo. Il virus circola quindi ma non con l’intensità che temevamo e questa è la notizia più importante.