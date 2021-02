Sul Grande Raccordo Anulare di Roma è temporaneamente chiusa la complanare esterna a causa di un incidente fra più veicoli e di un mezzo pesante in fiamme al km 19,100, fra Castel Giubileo e Via Flaminia. È chiuso anche lo svincolo di immissione al GRA di Via Flaminia.

GRA: complanare esterna chiusa a causa di un incidente e di un mezzo pesante in fiamme

Sul posto è presente il personale di Anas e delle forze dell’ordine al fine di svolgere tutte le attività del caso e ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Potrebbero seguire aggiornamenti.

Foto di repertorio