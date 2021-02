Proseguono i controlli dei Carabinieri della Stazione Roma Piazza Dante in piazza Vittorio Emanuele II per contrastare il degrado e verificare il rispetto delle misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.

I fatti

Ieri sera, i Carabinieri hanno effettuato controlli su tutta la piazza – nei giardini pubblici e sotto i porticati – controllando in totale 48 persone, cinque delle quali sanzionate amministrativamente per un totale di 1700 euro.

Tre persone sono state sanzionate perché sorprese senza mascherina, una perché trovata a bivaccare in luogo pubblico e una per ubriachezza molesta.

I Carabinieri hanno anche redatto 3 ordini di allontanamento per violazioni al regolamento di polizia urbana del Comune di Roma.