Ciociaria, Covid-19: partite le vaccinazioni per gli Over-80

“Fiduciosi, disciplinati e grati di essere stati chiamati, questo ho visto questa mattina.

Con piacere ho aperto la campagna vaccinale dei più “grandi” della nostra comunità. I nostri over80 col sorriso, con i loro bastoni e la loro saggezza.

Una coppia di ultra 90enni ci ha chiesto di vaccinarli assieme, per un momento da celebrare. E’ proprio così. Ci auguriamo l’arrivo delle dosi per partire con tutti i centri e partire con gli under 55 e ci auguriamo già da lunedì prossimo con l’arrivo dei vaccini”. Così Il Direttore Generale Pierpaola D’Alessandro.

La nota dell’Asl di Frosinone

Gli anziani sono i nostri “grandi” della società.

Un tesoro che arricchisce le generazioni più giovani, un patrimonio di memoria ed esperienza che merita rispetto e ancora più cure, ancora più attenzioni.

E’ con questo spirito che oggi la Asl di Frosinone, come tutto il Lazio, inaugura la campagna vaccinale per gli over80.

Fiduciosi, ottimisti e determinati, continuiamo a garantire tutto il nostro impegno per preservare le persone più fragili in questa lotta contro il covid.