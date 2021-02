Zagarolo, bando per il Servizio Civico 2021: ecco tutte le info

Il Comune di Zagarolo ha pubblicato il bando del Servizio Civico per l’anno 2021.

Per Servizio Civico s’intende un’attività socialmente utile, promossa dall’Amministrazione Comunale, con lo scopo di rispondere ad esigenze di persone a rischio di esclusione sociale, a causa di particolari condizioni di tipo socio-sanitarie.

“L’attività denominata “Servizio Civico” tende a fornire alle persone a rischio di esclusione sociale un’opportunità di sperimentare le loro capacità personali, professionali e culturali e, al contempo, favorire l’occasione per un maggiore inserimento all’interno della società – spiega l’Assessore alle Politiche sociali di Zagarolo, Antonella Caspoli. – Attraverso tale attività si intende consentire il mantenimento e il potenziamento delle capacità individuali in quelle persone che hanno smarrito fiducia, sicurezza ed autostima”.

Sono destinatari del progetto:

– persone residenti nel Comune di Zagarolo;

– persone in buone condizioni psico-fisiche ed in età compresa tra i 18 e i 65 anni;

– persone riconosciute invalidi civili, con capacità lavorativa residua tale che non pregiudichi lo svolgimento del servizio;

– persone seguite dal Servizio Sociale, per le quali sia opportuno avviare un progetto di inclusione sociale;

– persone adulte disoccupate, e/o appartenenti a nuclei di familiari disagiati o in condizioni economiche svantaggiate.

Il bando, il manifesto, tutta la documentazione da allegare alla domanda e le informazioni utili le trovate sul portale istituzionale a questo link: https://comune.zagarolo.rm.it/…/1724-comune-di…/