Lazio, Coronavirus. Al via da oggi le vaccinazioni per gli over 80

Al via da oggi, 8 febbraio 2021, nei punti preposti, la campagna di vaccinazione anti-Covid per gli over 80.

Al via le vaccinazioni anti-Covid per gli over 80

Così si esprime in una nota pubblicata su Facebook il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti:

“Partono dallo Spallanzani le vaccinazioni anti covid per gli over 80 anni. Oggi si vaccinano 3 mila cittadini, mentre le prenotazioni arrivate in una settimana sono già 220 mila.

Il Covid ha colpito il mondo intero, non solo dal punto di vista sanitario, ma che anche sociale ed economico. Oggi dimostriamo che è stato un colpo drammatico, ma che ne usciremo.

La macchina delle vaccinazioni è partita: è il primo grande tassello della rinascita italiana. Il nostro Paese ha bisogno di ricostruire l’economia e rilanciare il lavoro, tutto passa dalla sconfitta del virus.

È fondamentale che le campagne vaccinali vadano avanti. La riscossa parte da qui”. Lo dichiara Nicola Zingaretti.

Foto presa dalla pagina Facebook di Nicola Zingaretti