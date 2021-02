Il Bioparco di Roma celebra il giorno di San Valentino con una doppia promozione, dedicata ai bambini e a tutti gli innamorati.

Doppia promozione al Bioparco di Roma

Domenica 14 febbraio 2021 doppia promozione al Bioparco di Roma: i bambini mascherati entro i 10 anni di età pagheranno la metà (Euro 6,50 anziché 13,00); mentre per festeggiare San Valentino è previsto un ingresso gratuito per ogni coppia di innamorati, a tutti i livelli, dai fidanzati alle coppie di nonni. Importante: la doppia promozione è valida solo per acquisti in cassa, non per quelli on line .

Inoltre, in occasione del Darwin Day – che si celebra il 12 febbraio per ricordare il famoso naturalista inglese Charles Darwin – il Bioparco dedica il mese di febbraio al tema dell’evoluzione, con attività per le scuole e i gruppi.

Alle scuole secondarie di secondo grado è invece rivolta l’attività ‘Chi non si adatta è perduto’: una diretta web con gli operatori del Bioparco che mostreranno caratteristiche e curiosità evolutive di serpenti, rospi e insetti per scoprire come l’evoluzione ha forgiato forme e comportamenti. Oppure si potrà partecipare all’attività in classe ‘Dal DNA a Darwin’: tra reperti da osservare e giochi didattici per comprendere i meccanismi che sono alla base dell’evoluzione.

Maggiori informazioni su bioparco.it.

Credit foto: Massimiliano Di Giovanni – Archivio Bioparco