La Polizia di Stato ha proceduto con due arresti nel giro di poche ore. A finire in manette sono stati due uomini, rispettivamente di 34 e 38 anni, colpevoli di violenza e maltrattamenti nei confronti di due donne.

Roma, due arresti per violenza contro le donne

Una storia di fatta di angherie e soprusi quella vissuta da una donna, madre di D. S.S., 38enne romano. Lui, dipendente da sostanze stupefacenti, per anni l’ha sottoposta a violenze fisiche per procurarsi i soldi necessari ad acquistare la droga.

Spesso le sottraeva soldi dalla cassa di un’attività gestita in comune, malmenandola poi quando non riusciva ad ottenerli, arrivando persino a colpirla all’addome con uno scopettone o mordendola al volto. Un’aggressività indirizzata talvolta al mobilio della stessa attività.

Lo scorso mese la donna, stanca dei continui maltrattamenti del figlio ha chiesto aiuto agli agenti del commissariato Porta Pia, diretto da Angelo Vitale che, sulla base di una dettagliata informativa di reato, hanno chiesto e ottenuto dalla Procura della Repubblica di Roma una misura cautelare a carico del 38enne.

A seguito della notifica del provvedimento, l’uomo si trova ora ristretto presso il carcere di Regina Coeli. Dovrà rispondere dei reati di maltrattamenti, lesioni ed estorsione

Un altro arresto per maltrattamenti è stato effettuato dagli agenti del commissariato di Genzano diretto da Monica Dell’Apa, nel pomeriggio di ieri. Ad intervenire, a seguito della segnalazione al 112, due pattuglie. I due equipaggi hanno trovato la donna in strada, bagnata dalla pioggia con il figlio in braccio, dopo che il convivente l’aveva presa a schiaffi tirandole i capelli fino a strapparglieli.

L’ennesima aggressione quella subita dalla 34enne, che già in precedenza era stata picchiata dal suo compagno riportando, nell’occasione, delle lesioni a livello cranico e sul braccio sinistro giudicate guaribili con una prognosi di 10 giorni.

Questa volta per S.V., 34enne, si sono spalancate le porte del carcere. L’uomo è stato rintracciato e arrestato dai poliziotti in un negozio, poco distante dalla sua abitazione, dove era solito rifornirsi di alcolici.

Assistita dall’altra pattuglia, la vittima all’arrivo del 118 è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.