L’anomalo (per la stagione) rialzo delle temperature ha portato in dote una prima parte di week-end di stampo primaverile in tutta Italia e, in particolare, nelle province di Roma e Frosinone, interrotto bruscamente dalle piogge copiose cadute nell’arco della giornata odierna. Un trend che proseguirà anche nelle prossime 48 ore, con le giornate di lunedì 8 e martedì 9 febbraio che saranno decisamente “bagnate” in ambedue le province, con le temperature che – ad ogni modo – continueranno a mantenersi su valori ben superiori alla media.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 8 e martedì 9 febbraio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 8 febbraio:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Coperto con pioggia debole

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 10° C; max 15° C. Venti: forti

Martedì 9 febbraio:

Notte: Molto nuvoloso con piogge e temporali

Mattina: Nuvoloso con locali aperture

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 11° C; max 15° C. Venti: forti

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 8 febbraio:

Notte: Coperto con pioggia debole

Mattina: Nuvoloso o molto nuvoloso

Pomeriggio: Coperto con pioggia debole

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 6° C; max 12° C. Venti: deboli

Martedì 9 febbraio:

Notte: Coperto con pioggia

Mattina: Coperto con pioggia

Pomeriggio: Coperto con pioggia

Sera: Coperto con pioggia debole

Temperatura prevista: min 8° C; max 18° C. Venti: media/forte intensità