Mario De Angelis ha 77 anni e vive a Roma con la moglie. Il 3 febbraio, verso le 13:50, è uscito dalla sua abitazione in zona Pineta Sacchetti per fare una passeggiata a via Cola di Rienzo ma non è più rientrato.

Non si hanno più notizie di Mario De Angelis dal 3 febbraio

Il signor De Angelis è alto poco più di un metro e settanta, ha gli occhi castani ed è calvo.

Al momento della scomparsa, indossava: un piumino blu, un paio di jeans, scarpe tipo Timberland, un berretto grigio, una sciarpa a quadri.

Sembrerebbe che le forze dell’ordine abbiano individuato la cella del suo telefono agganciata alla zona del parco dell’Inviolatella Borghese già dalle 15 del 3 febbraio. Il telefono da allora risulta spento. Potrebbe aver preso l’autobus n. 907. Tutte le informazioni sono state diffuse dalla nota trasmissione Rai, Chi l’ha visto?, di cui riportiamo anche la foto condivisa sul sito.

L’annuncio è stato pubblicato anche dall’associazione Penelope Lazio Onlus.

Nel caso lo avvistiate o lo abbiate incontrato in questi giorni, avvertite le Forze dell’Ordine.