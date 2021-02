Un miracolo e una storia a lieto fine. È quella di una mamma che, grazie ad un uomo e una donna, lo scorso 16 novembre, hanno salvato la vita di una bambina. La madre ha pubblicato un annuncio social per ringraziare i due suoi “angeli custodi”.

Bimba in fin di vita viene salvata grazie alle manovre di salvataggio di una coppia. La mamma vuole ringraziarli

Il brutto incidente è avvenuto lo scorso 16 novembre 2020, quando, lungo la Via Ardeatina all’altezza del Villaggio Ardeatino, due auto si sono scontrate in maniera molto violenta. A bordo di una delle vetture c’era proprio una bambina.

A scendere per primi sono stati due persone, un uomo e una donna che, grazie alle manovre di salvataggio, hanno prestato subito soccorso alla piccola che si trovava seduta all’interno del seggiolino posto sul sedile posteriore.

Una manovra che ha consentito al personale dell’Ares di soccorrerla e di portarla presso l’ospedale Bambin Gesù di Roma. La mamma della piccola, che adesso non è in pericolo di vita, ha voluto scrivere un post su Facebook per cercare di ritrovare la coppia e ringraziarla.

Il post Facebook della mamma:

“Si cercano urgentemente due signori (un uomo e una donna) che sono intervenuti in soccorso a una bambina di un anno e mezzo coinvolta in un incidente stradale avvenuto il giorno 16/11/2020 alle ore 15.00 in località Ardea su via Ardeatina km 32.500 altezza villaggio Ardeatina. Tali persone, a bordo di una Chevolet di colore bianco, si sono fermate e prestato i primi soccorsi alla piccola che si trovava seduta all’interno del seggiolino posto sul sedile posteriore della Mercedes condotta dalla mamma e hanno effettuato sulla piccola una manovra di rianimazione prima dell’arrivo dei soccorsi 118″

