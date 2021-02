Novità in merito alla zona gialla. Il Comitato Tecnico Scientifico, infatti, avrebbe dato il via libera all’apertura serale per i ristoranti.

Ristoranti in zona gialla: possibile apertura anche a cena?

La richiesta di un’apertura serale è datata a qualche mese fa, quando la Fipe di Confcommercio e la Fiapet di Confesercenti hanno richiesto un incontro con gli scienziati per capire se il discorso “apertura serale” per i ristoranti fosse stato fattibile.

Stando a quanto trapela dalle prime informazioni, sembrerebbe che il CTS stia per dare il via libera alle aperture serali, con la sottoscrizione di dover necessariamente mantenere un numero ristretto di persone nelle sale e con l’uso obbligatorio della mascherina.

L’ok definitivo, però, passa dal governo. Con l’arrivo (quasi) imminente del nuovo governo Draghi, staremo a vedere se si avrà il via libera definitivo.

Ecco le regole che i ristoratori dovranno rispettare

Come abbiamo specificato in precedenza, i ristoranti dovranno mantenere un numero massimo di persone al tavolo – quattro se non si tratta di conviventi – e il bollino da esporre all’ingresso per il numero massimo di capienza del locale.