L’Amministrazione Comunale di Colleferro, in collaborazione con l’Associazione Oltre il Ponte APS, procederà questo fine settimana alla posa della panchina in onore di Giulio Regeni.

Panchina gialla per Giulio Regeni a Colleferro

Sabato 6 Febbraio 2021 alle ore 11,30 presso i giardini Don Nicola Fontana, Colleferro Scalo, ci sarà la posa di una “Panchina gialla” e di una targa ricordo in memoria di Giulio Regeni, affinché non cali l’attenzione e lo sdegno sulla morte del giovane ricercatore friulano rapito, torturato e ucciso in Egitto nel 2016 e si continui a cercare e perseguire in tutti i modi e in tutte le sedi la giustizia e la verità per questo orribile delitto che offende Giulio, la sua famiglia e l’Italia tutta – scrive l’amministrazione Comunale su Facebook.

Verrà inoltre realizzata un’aiuola con fiori gialli perenni e piantato un albero di mimosa.

Foto di repertorio