Poco prima delle 18:30 di ieri, 4 febbraio 2021, in zona Bravetta, c’è stata un’operazione di Polizia di Roma.

Cosa è successo

Gli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, sono intervenuti in via dei Torriani dove hanno arrestato per furto aggravato due cittadini albanesi A.F. e H.A., rispettivamente di 36 e 32 anni.

Intervenute sul posto, le pattuglie della polizia, li hanno bloccati mentre tentavano la fuga dopo aver rubato all’interno di un appartamento.

Oltre agli attrezzi da scasso, i poliziotti hanno recuperato tutta la refurtiva, riconsegnandola al legittimo proprietario.

Foto di repertorio