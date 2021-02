Don Bosco. 20 Kg. e 290 grammi di bulbi di papavero da oppio essiccati sequestrati ad un cittadino indiano.

I fatti

20 kg e 290 grammi di bulbi essiccati di papavero da oppio: questo quanto scoperto dagli agenti della Polizia di Stato del commissariato Tuscolano diretto da Fiorella Bosco, in un box in zona Don Bosco.

Una segnalazione giunta alla Questura di Roma tramite l’applicazione YouPol per un’attività di spaccio all’interno di un complesso di autorimesse ed i poliziotti sono andati subito a verificare l’indicazione anche con il prezioso aiuto del cane antidroga Condor: taxi e vetture private dalle quali venivano scaricati e depositati scatoloni per poi allontanarsi e poi il controllo al box.

Arrestato dalla Polizia di Stato grazie all’applicazione YOUPOL

Box chiuso con un lucchetto di grosse dimensioni e Condor che, sin da subito, ha segnalato al suo conduttore la presenza di sostanza stupefacente.

Presi contatti con l’amministratore del condominio e successivamente con il proprietario del box, quest’ultimo ha riferito agli agenti di averlo ceduto in locazione ad un cittadino di origini indiane, residente a Nettuno, ma di fatto domiciliato proprio nelle vicinanze del locale.

Rintracciato presso l’abitazione e identificato per S.K.S di 38 anni con precedenti di polizia specifici, sin da subito si è mostrato teso e nervoso negando ai poliziotti di aver preso in affitto il box.

Accompagnato nel locale, una volta entrati, gli agenti hanno avuto la conferma della presenza di droga: 5 scatoloni riportanti il nominativo dell’arrestato con dentro numerose buste di colore nero contenenti i bulbi.

Sequestrata la droga e inviata per ulteriori analisi presso la Direzione Centrale Anticrimine Servizio Polizia Scientifica ed ultimati gli atti, per il 38enne sono scattate le manette per detenzione ai fini di spaccio e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria è stato accompagnato presso le camere di sicurezza della Questura in attesa della direttissima.