I Carabinieri della Stazione di Vicovaro (RM) competenti anche sul territorio del Comune di Mandela, l’altro ieri notte, hanno arrestato un cittadino albanese sorpreso a tentare un furto in abitazione.

I fatti

Il 26enne, con un suo complice, si era introdotto da poco all’interno di una abitazione disabitata del piccolo comune romano. Sembrava gioco facile per i due malviventi fare razzia di quanto era presente in quella casa ma, un comune cittadino, passando e vedendo le luci accese in quella casa solitamente disabitata, ha dato subito l’allarme chiamando il 112.

Alla chiamata ha subito risposto un militare della Centrale Operativa della Compagnia di Tivoli che ha immediatamente inviato sul posto la pattuglia più vicina. Giunti sul posto, i due Carabinieri della Stazione di Vicovaro, già impegnati in uno specifico servizio di vigilanza e repressione del fenomeno dei furti in abitazione disposti dalla Compagnia di Tivoli, hanno trovato i due “con le mani nel sacco”.

I militari si sono precipitati verso l’abitazione notando che, uno dei due malviventi stazionava nei pressi di una finestra cercando una via di fuga e mai avrebbero pensato che pensasse di trovarla lanciandosi da circa 15 metri di altezza. Ed invece, il 26enne, braccato dai militari, ha deciso di lanciarsi provocandosi però serie ferite alle gambe.

I due carabinieri, quindi, prestavano soccorso al ladro aspirante “Icaro” e, una volta messo in sicurezza, lo hanno condotto presso l’ospedale di Tivoli per le cure necessarie. L’altro malvivente, grazie al “diversivo” fornito dal suo “collega, è riuscito ad allontanarsi ma le indagini stanno stringendo il cerchio attorno a lui.

Il 26enne albanese, al momento si trova presso l’Ospedale di Tivoli in stato di arresto a disposizione della magistratura tiburtina che, nella giornata di domani, procederà alla convalida dell’arresto.

Foto di repertorio