Svolta nel caso dell’omicidio di Willy: ipotesi omicidio volontario

Arrivano novità in merito alla vicenda legata al povero Willy Monteiro Duarte, 21enne di Paliano brutalmente ucciso la notte tra il 5 e il 6 settembre 2020, a Colleferro. L’ultima ipotesi della Procura di Velletri sarebbe quella di omicidio volontario.

Omicidio volontario nel caso di Willy Monteiro Duarte

Il rischio concreto ora sarebbe quello dell’ergastolo. Stando alle ultime notizie legate alla vicenda di Willy, sembrerebbe che non dovrebbe esser previsto nessun rito alternativo per i ragazzi accusati dell’omicidio.

L’ipotesi era nata tempo fa. Difatti la contestazione ufficiale da parte della difesa, all’epoca dei fatti, era quella di omicidio preterintenzionale che avrebbe potuto aprire degli scenari diversi: sconto di pena per le persone coinvolte.

Stando a quanto emerge, invece, sembrerebbe che la Procura di Velletri stia formulando l’ipotesi di omicidio volontario. Questo cosa può comportare? Sicuramente una pena maggiore per i responsabili che rischierebbero anche l’ergastolo.

Murales per non dimenticare mai il sorriso di Willy

A Colleferro, oggi, è stato inaugurato un murale in onore del povero Willy. L’iniziativa, voluta dalla Regione Lazio, Ater Provincia di Roma e Fondazione Roma Cares della AS Roma, rappresenta la faccia sorridente del giovane 21enne, sopra una palazzina situata in via Colle Bracchi.

L’imponente ritratto, che si sviluppa su una superficie di circa 8×10 metri, nasce dalla volontà di Regione e AS Roma di ricordare questo giovane cuoco italiano di origine capoverdiana, tifoso giallorosso, barbaramente ucciso lo scorso 6 settembre 2020.

Omicidio Willy: novità in giornata?

Oggi interrogatorio di garanzia in videoconferenza tra le carceri di Rebibbia e di Viterbo. I fratelli Bianchi dovranno rispondere della nuova accusa di omicidio volontario. La tesi della Procura di Velletri, come già specificato in precedenza, aggrava la posizione dei 4 indagati. Il processo di svolgerà alla Corte di Assise di Frosinone. Il lavoro dei Carabinieri di Colleferro è stato facilitato anche da alcune intercettazioni.