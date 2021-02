Oggi, 4 febbraio 2021, i Vigili del Fuoco sono intervenuti nei pressi di via delle Idrovore di Fiumicino, incrocio via Coccia di Morto, per un incidente stradale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto sono intervenuti il personale VVF di Ostia, quello di Cerveteri e del Nucleo SAF: l’operazione ha previsto l’estrazione di un uomo di 51 anni dall’abitacolo di un’autovettura ribaltata. Al momento, non sono note le cause del sinistro.

L’uomo è stato successivamente affidato al 118 ed è stato elitrasportato in codice rosso all’ospedale A.Gemelli di Roma. Stanno indagando le Forze dell’Ordine.