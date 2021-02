Nella tarda mattinata del 2 febbraio, la squadra del distaccamento di Cassino è intervenuta in località Montecassino per soccorrere un uomo uscito fuori strada con la propria autovettura. I vigili del fuoco hanno estratto il malcapitato rimasto bloccato all’interno dell’abitacolo e lo hanno affidato al personale sanitario per le cure del caso. Con l’ausilio dell’autogru è stata poi recuperata l’auto.

Cosa è successo a Ferentino

Nella notte del 2 febbraio, i vigili del fuoco del distaccamento di Fiuggi sono intervenuti sulla A1 al km 613 direzione sud (Ferentino) per l’incendio di un autovettura. Gli operatori hanno prontamente domato le fiamme e posto in sicurezza l’area.