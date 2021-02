Domani mattina sarà inaugurato a Colleferro il murales dedicato a Willy Monteiro, donato da S.A. Roma, Ater e Regione Lazio.

L’inaugurazione si svolgerà, Giovedì 4 febbraio ore 11.30 in via Colle Bracchi, 1. Nella gallery in alto, è possibile vedere le immagini del murales.