Attenzione all’ennesima truffa che sta circolando in queste ore. La Polizia Postale mette in guardia contro la cosiddetta “truffa del Bonus Vacanze”.

La truffa del Bonus Vacanze

Proprio in queste ore, stanno giungendo segnalazioni relative alla presenza, su noti social network, di annunci ingannevoli che promettono, falsamente, il pagamento dell’80% del valore del “Bonus Vacanze” in cambio dell’invio del Qr code necessario per usufruire proprio del bonus.

Gli ignari utenti che purtroppo cadono in questo tentativo di truffa, oltre a non percepire alcuna somma di denaro, ricevono in breve tempo un messaggio di notifica che il loro bonus vacanze è stato utilizzato.

La Polizia Postale invita a diffidare e non aderire a tali offerte illegali, segnalandole sul sito del Commissariato di PS Online www.commissariatodips.it

Foto presa dalla pagina Facebook della Polizia Postale