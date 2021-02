Voragine tra Torpignattara e il quartiere Prenestino-Labicano. I vigili del fuoco di Roma sono intervenuti oggi, 2 febbraio 2021, alle ore 15,06, in via di Acqua Bullicante, all’altezza del civico 355. All’intervento hanno partecipato la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2 (12/A) e il funzionario di guardia, per una voragine stradale.

Voragine in via di Acqua Bullicante

Il cedimento è avvenuto al centro della carreggiata, il diametro della buca misura circa 5 metri. Al fine di mettere la zona in sicurezza e consentire i lavori di ripristino, è stato effettuato un transennamento 10×20 metri.

La strada è stata chiusa al traffico veicolare. Sul posto è presente anche la Polizia Locale di Roma Capitale