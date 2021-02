Nella mattinata odierna, a Castrocielo, i Carabinieri della Stazione di Aquino, nel corso di un predisposto servizio finalizzato al rispetto delle norme di contenimento epidemiologico da Covid-19, sanzionavano quattro persone di Napoli, rispettivamente un 34enne incensurato, un 30enne e due 28enni con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio.

L’episodio

I prevenuti, controllati a bordo di un’auto presa a noleggio, risultavano privi di mascherina e non erano in grado di fornire una valida giustificazione circa la loro presenza in zona.

Ricorrendone inoltre i presupposti di legge, veniva loro notificato anche l’avvio del procedimento amministrativo per l’emissione del Foglio di Via Obbligatorio, con divieto di ritorno nel territorio di Castrocielo per anni tre.