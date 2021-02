G.U., cittadino olandese di 28 anni, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato della Sezione Volanti, per furto aggravato, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. L’episodio è avvenuto nel quartiere Trionfale, poco prima delle 7 di ieri mattina.

L’uomo, dopo aver forzato una vettura parcheggiata in via Igea, si è introdotto all’interno e ha sottratto alcuni oggetti. Quando sul posto sono intervenuti i poliziotti che lo hanno colto in flagranza, il soggetto ha opposto resistenza minacciandoli ma è stato bloccato.

Altro arresto a Trionfale

R.R.R.D.D., peruviano di 28 anni, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale dagli agenti dei commissariati Prati, Tuscolano e Montemario. In procinto di essere sottoposto agli arresti domiciliari, lo straniero, al momento di entrare in casa, in via Giulio Venticinque, ha aggredito i poliziotti, ma è stato fermato e messo in sicurezza. Ciò è successo intorno alle 14:30 di ieri, 1 febbraio 2021.