L’Asl Roma 2 interviene chiude il plesso “Chizzolini” dell‘Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino. Troppi i casi di Covid-19.

Focolaio al Chizzolini dell’Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino

Sono in corso in questi momenti le indagini epidemiologiche da parte degli operatori sanitari per avere un quadro maggiormente dettagliato della situazione. Difatti, nell’Istituto Comprensivo Villaggio Prenestino, sono stati riscontrati diversi casi di Covid-19 e questo ha fatto scattare l’allarme.

Attraverso una nota comparsa direttamente sul sito ufficiale della scuola, la Preside ha comunicato la sospensione delle attività didattiche in presenza di tutte le classi di scuola primaria e di scuola

dell’infanzia facenti parte del plesso Chizzolini dal 01/02/2021 fino a nuove disposizioni

dell’Autorità competente.

Non solo, in questi giorni, come si legge dalla nota, verrà effettuata un’ulteriore sanificazione, oltre quelle già svolte nella scorsa settimana, per consentire il rientro in sicurezza.