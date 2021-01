Inizio di settimana all’insegna della variabilità quello previsto sulle province di Roma e Frosinone per le giornate di lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021. Superati i freddi di gennaio, andremo incontro ad una fase leggermente più mite (le minime previste non dovrebbero scendere sotto i 5 gradi nella provincia di Roma e i 3 gradi in quella di Frosinone) con alcune fasi di sole pieno che andranno ad addolcire ulteriormente il clima.

Scopriamo dunque insieme nel dettaglio quale sarà il tempo previsto nelle province di Roma e Frosinone nelle giornate di lunedì 1 e martedì 2 febbraio 2021.

PROVINCIA DI ROMA

Lunedì 1 febbraio:

Notte: Nuvoloso con locali aperture

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Coperto con pioviggini

Sera: Coperto con pioviggini

Temperatura prevista: min 5° C; max 13° C. Venti: deboli

Martedì 2 febbraio:

Notte: Nuvoloso o molto nuvoloso

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Nubi sparse e schiarite

Temperatura prevista: min 6° C; max 16° C. Venti: deboli

PROVINCIA DI FROSINONE

Lunedì 1 febbraio:

Notte: Nuvoloso con locali aperture

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Coperto con pioviggini

Sera: Coperto con pioviggini

Temperatura prevista: min 4° C; max 12° C. Venti: deboli

Martedì 2 febbraio:

Notte: Nubi sparse e schiarite

Mattina: Nubi sparse e schiarite

Pomeriggio: Nubi sparse e schiarite

Sera: Sereno o poco nuvoloso

Temperatura prevista: min 3° C; max 14° C. Venti: deboli