La scorsa serata, ad Alatri, i militari del NORM della locale Compagnia, hanno segnalato alla Prefettura di Frosinone per detenzione illecita di sostanza stupefacente per uso personale, un 26enne del luogo (già censito per reati specifici, contro la persona, il patrimonio ed attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con il permesso di uscire dalla propria abitazione).

I fatti

Lo stesso, a seguito del controllo è stato sottoposto a perquisizione personale, successivamente estesa anche al proprio domicilio, venendo trovato in possesso di grammi 0.28 di sostanza stupefacente del tipo hashish, occultata all’interno della camera da letto, sottoposta a sequestro.

Nel corso del servizio che ha visto l’impiego di 14 mezzi e 28 militari, si è proceduto, altresì, a:

– controllare n.23 autovetture;

– identificare n.35 persone;

– controllare n.7 esercizi commerciali.