Offerte di lavoro Ikea: posizioni aperte anche a Roma

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, Ikea sta assumendo personale in varie sedi d’Italia: posizioni aperte anche a Roma.

Assunzioni Ikea: ecco le figure richieste

Ikea, la nota multinazionale svedese fondata da Ingvar Kamprad con sede legale principale a Leida, nei Paesi Bassi, specializzata nella vendita di mobili, complementi d’arredo e altra oggettistica per la casa, offre opportunità di lavoro in diversi sede d’Italia.

Le figure ricercate sono:

Logistic support

Mission: il candidato dovrà preoccuparsi di apportare modifiche e correzioni al reparto vendita

Addetto alla ristorazione

Mission: la risorsa si relaziona direttamente con i clienti e fornisce dei feedback e delle risposte alle loro domande

Operational Risk Management Leader

Mission: garantire la gestione dei rischi in maniera olistica e proattiva per il punto vendita

Facility Coworker

Mission: il candidato promuove l’impegno ambientale di Ikea

Logistic Operation Support Manager

Mission: gestione delle forniture e le rende ottimali per il punto vendita nel quale è inserito

Safety & Security specialist

Mission: si occupa anche dell’organizzazione delle visite mediche all’interno del punto vendita

Business Controller Manager

Mission: la risorsa che sarà prescelta collabora con il team per ampliare le conoscenze commerciali e finanziare con l’obiettivo di massimizzare le opportunità nel mercato locale

Potrete consultare tutte le posizoni aperte in Ikea per l’inizio del 2021 consultando il sito ufficiale della multinazionale, nella sezione dedicata alle opportunità lavorative.

Assunzioni Ikea ad inizio 2021: come candidarsi

Candidarsi per le offerte di lavoro in Ikea è semplice. Basterà visitare il sito ufficiale, selezionare la posizione aperta che vi interessa e cliccare sul bottone “Apply now”. A questo punto occorrerà registrarsi a Ikea per avere accesso alla piattaforma e compilare il form on line in ogni sua parte per ufficializzare la candidatura.