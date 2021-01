Durante la mattinata di oggi, 30 gennaio 2021, alle ore 11:20, i Vigili del Fuoco della squadra 11A della sede Eur sono intervenuti in via Acqua Acetosa Ostiense, per un incidente stradale.

L’intervento dei Vigili del Fuoco in via Acqua Acetosa Ostiense

Alle ore 11.20 circa la squadra 11A della sede Eur è intervenuta in Via Acqua Acetosa Ostiense per un incidente stradale nel quale un furgone cassonato è rimasto incastrato sotto il ponte all’altezza di via Cristoforo Colombo.

Per le operazioni di messa in sicurezza del mezzo e per poterlo estrarre è stata necessaria l’autogru AG 10 della Rustica. Non ci sono stati feriti e la viabilità locale è stata interdetta al traffico.