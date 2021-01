Sono state settimane difficili per la viabilità sublacense. Il repentino e protratto abbassamento delle temperature ha causato diversi fenomeni di formazione di ghiaccio lungo le strade della città e delle periferie. Tale problema ha rappresentato, e rappresenterà ancora, un oggettivo pericolo per le autovetture transitanti e per l’incolumità dei cittadini.

Di seguito, la nota di Barteletti (SaF) sul problema:

Nonostante la professionalità e lo sforzo massimo dimostrati dai volontari della Protezione Civile locale che ringrazio, mi domando come mai questi non siano stati messi in condizione di utilizzare il mezzo spargisale di grandi dimensioni di proprietà della X Comunità Montana.

Negli anni passati tale veicolo attrezzato è stato sempre impiegato per il servizio spargisale, mentre per ora risulta ancora fermo ai box con conseguenze negative importanti sulla qualità del servizio, sia in termini di rapidità che di copertura territoriale.

Quest’oggi – 29.01.2021 – insieme al Consigliere Trombetta, ho sottoscritto una formale interrogazione indirizzata al Sindaco Pelliccia per comprendere le ragioni che hanno portato alla situazione descritta e per capire cosa intenda fare l’Amministrazione per migliorare, nel prossimo futuro, il servizio in questione. “Sguardo Al Futuro” continua ad essere dalla parte delle azioni concrete per il territorio.

Matteo Berteletti

Consigliere Comunale

Promotore di “Sguardo Al Futuro”

Foto di repertorio