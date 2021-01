La Polizia di Stato ha salvato la vita a due anziani sabato scorso, nel giro di poche ore, in zona Trastevere.

Trastevere, l’intervento della Polizia di Stato

Nel pomeriggio di sabato scorso, è divampato un incendio in un appartamento. La signora, non deambulante di 91 anni, nonostante la sua badante abbia provato a portarla fuori, non è riuscita a mettersi in salvo immediatamente. Ad aiutarla gli agenti del commissariato Trastevere, diretto da Maria Placanica che, insieme a personale dei Vigili del Fuoco sono riusciti a portare le due donne in sicurezza.

Ed è sempre grazie ad un intervento degli agenti del commissariato Trastevere che un anziano signore ha potuto riabbracciare la moglie.

I poliziotti vedendolo vagare tra i vicoli di Trastevere, gli hanno chiesto se avesse bisogno di aiuto. Non sapendo fornire né indirizzo, né il proprio nome, i poliziotti lo hanno fatto parlare e piano piano, guadagnandosi la sua fiducia, hanno scoperto il suo numero di telefono e l’indirizzo di casa. Dopo averlo riaccompagnato a casa, l’86enne è stato affidato alle cure della consorte.