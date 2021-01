I Carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato per violazione di domicilio aggravata in concorso due uomini di 53 e 59 anni.

Tentano di impossessarsi di un’abitazione mentre la proprietaria è ricoverata in ospedale: arrestati

A seguito di segnalazione pervenuta al numero di emergenza 112, una pattuglia di Carabinieri della Stazione Roma Tor De’ Cenci ha sorpreso i due uomini che, dopo aver forzato e danneggiato la serratura della porta d’ingresso di un’abitazione privata, tentavano velocemente di sostituirla, al fine di prendere stabile possesso dell’immobile.

I due, infatti, venuti a conoscenza che la proprietaria, un’anziana signora 85enne, era da tempo ricoverata in un ospedale romano, erano sicuri di agire senza problemi ma sono stati bloccati dai Carabinieri.

Immediatamente sono scattate le manette e i due sono stati accompagnati presso le camere di sicurezza in caserma, dove sono stati trattenuti in attesa della celebrazione del rito direttissimo.

Foto di repertorio