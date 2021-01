Focus sulla sinistrosità in Italia nel 2020, come accedere a sconti importanti sull’RC auto?

La pandemia da Covid-19 ha sensibilmente ridotto la circolazione stradale, facendo calare di conseguenza gli incidenti.

In base ad una ricerca condotta a dicembre 2020, da un noto sito di comparazione, il numero di sinistri con colpa è calato del 40,5%, rispetto allo stesso periodo di un anno fa.

Possono sorridere gli automobilisti più virtuosi, che hanno visto calare il premio assicurativo del 12,03%, rispetto a 12 mesi fa. Il prezzo medio di un’RC auto è di circa 471,65 euro.

Chi invece è stato coinvolto in un incidente con colpa, vedrà il suo premio assicurativo aumentare.

Secondo lo studio, le più distratte al volante sono le donne. Altro elemento piuttosto significativo è l’età: gli over 48 sono quelli che hanno causato il maggior numero di sinistri. Non a caso i pensionati sono tra le categorie più coinvolte nella maggior parte di incidenti con colpa.

Subito dopo i pensionati, tra le categorie più distratte al volante rientrano gli artigiani, gli agenti di commercio ed i liberi professionisti. Le più virtuose invece sono le forze dell’ordine, gli studenti e gli imprenditori.

Un po’ a sorpresa, la percentuale di sinistrosità cala in modo evidente se si considerano gli under 21.

Questi dati fanno risaltare agli occhi un aspetto piuttosto evidente: le categorie che percorrono più chilometri nel corso dell’anno, fatta eccezione per i pensionati, sono più soggette ad essere coinvolte in sinistri con colpa.

Gli incidenti, quando si percorrono molti chilometri, possono essere causati da vari fattori: strade dissestate e poco illuminate, stanchezza, condizioni meteo proibitive ecc.

Questi soggetti dovrebbero quindi sottoscrivere una polizza mirata, comprensiva di tutte le garanzie accessorie e le protezioni necessarie per innalzare il livello di copertura.

I costi assicurativi possono variare da regione a regione, quindi è opportuno ritornare alla ricerca per capire qual è l’indice di sinistrosità registrato nel 2020 nelle varie zone d’Italia.

Al primo posto di questa poco invidiabile classifica c’è la Liguria, seguita dall’Umbria, dalla Toscana e dalle Marche. La più virtuosa è invece la Basilicata, seguita dalla Calabria e dal Trentino Alto Adige.