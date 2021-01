Alle ore 17:30 circa di oggi, 26 gennaio 2021, la Sala Operativa del Comando dei vigili del fuoco di Roma veniva allertata per incendio in appartamento, divampato al terzo piano di via Lamporecchio, zona Trullo.

L’incendio al Trullo di oggi

Le Squadre giunte sul posto, hanno immediatamente portato in luogo sicuro più persone, nessuna di loro in gravi condizioni. Le stesse, venivano assicurate al servizio sanitario per le valutazioni del caso.

Si sta provvedendo al completo spegnimento dell’appartamento e all’evacuazione del fumo

nei piani soprastanti. Sul posto 11A dell’Eur, e 7A di Ostiense, AB/9, Carro Teli e Capoturno Provinciale. Potrebbero seguire aggiornamenti. Tutte le foto dell’intervento sono visibili nella gallery, cliccando in alto.