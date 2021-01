Acea comunica che per consentire interventi di manutenzione straordinaria, urgenti e improcrastinabili, si rende necessario sospendere il flusso idrico nell’intero comune di Colleferro, dalle ore 09:00 di sabato 30 gennaio 2021 alle ore 05:00 di domenica 31 gennaio 202, pertanto si verificheranno mancanze d’acqua e abbassamenti di pressione alle utenze.

Interruzione idrica a Colleferro: le vie dove mancherà l’acqua

Per limitare i disagi ai cittadini dalle ore 09:00 di sabato 30 gennaio 2021 alle ore 05:00 di domenica 31 gennaio 2021 Acea Ato 2 ha predisposto un servizio di rifornimento tramite autobotti che resteranno in stazionamento nelle seguenti vie del Comune di Colleferro:

• ASL Via degli Esplosivi (parcheggio)

• Piazza Aldo Moro

• Via Dante

• Piazza Caduti di Nassiriya

• Largo Biagio della Rosa

• Via Sabotino (Stazione Ferroviaria)

• Piazza Italia

• Piazza Roberto Gaucci

• Via Enrico Toti

• Via Valle Settedue (Piani Artigianali)

• Piazza San Benedetto (IV Chilometro)

Per i casi di effettiva e improrogabile necessità potrà essere richiesto un servizio straordinario di rifornimento con autobotti al numero verde 800.130.335.

Per ogni informazione è possibile contattare il numero verde 800.130.335 e visitare il sito internet.

Fonte: Comune di Colleferro