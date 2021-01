Calabrese, prosegue iter funivia Casalotti-Battistini: progetto presto in Giunta. Opera cambierà volto alla mobilità di Roma

“Prosegue l’iter per la realizzazione della funivia Casalotti-Battistini, l’opera sarà realizzata come da programma. A dicembre scorso abbiamo ottenuto il parere positivo per l’approvazione da parte degli uffici territoriali del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Nei prossimi giorni, quindi, la Giunta capitolina approverà il progetto di fattibilità tecnica economica, con il quale l’Amministrazione potrà attivare tutte le necessarie e conseguenti azioni per la messa a disposizione delle aree di cantiere. Va ribadito che in ogni caso il finanziamento dell’opera copre anche eventuali oneri per l’esproprio dell’intera area“.

Così in una nota il Vicesindaco con delega alla Città in Movimento, Pietro Calabrese.

“Passo dopo passo – prosegue Calabrese – stiamo costruendo una mobilità diversa e sostenibile per la Capitale. Lo stiamo facendo elaborando progetti fatti bene e sbloccando procedimenti amministrativi rimasti fermi per anni. Obiettivo è realizzare opere pubbliche utili e a servizio dei cittadini, come la funivia Casalotti-Battistini“.