Mattinata di paura su via Palianese. Alcune macchine, a causa del ghiaccio presente sull’asfalto, sono uscite fuori strada.

Solo tanto spavento, fortunatamente. Giornata, quella di oggi, che ha visto una serie di incidenti nei vari territori di Colleferro, Artena e Paliano. Alcuni a causa di sbandamenti, altri legati alle basse temperature che hanno creato lastre di ghiaccio sopra l’asfalto.

Quest’ultimo scenario riguarda la via Palianese, strada che porta a Paliano. Proprio a causa delle condizioni difficili del manto stradale sono uscite fuori strada diverse macchine. Alcune si sono “adagiate” nella banchina adiacente alla Selva, altre poco vicino al villaggio.

Fortunatamente solo tanta paura per gli automobilisti che non hanno riportato nessuna ferita.

Gianfranco Graziani , con gli spargisale hanno fatto il giro delle strade comunali. Nelle prime ore della mattina Protezione Civile e Cantonieri, coordinati dal Consigliere Delegato

La Palianese Sud di competenza della Provincia in alcuni tratti è molto pericolosa in quanto c’è presenza di ghiaccio. Ho personalmente avvisato la Provincia che in questo momento sta inviando i suoi mezzi.

Vi chiedo di prestare la massima attenzione.