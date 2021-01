Rapina impropria. Questo il reato contestato dagli agenti del I Distretto Trevi Campo Marzio e del commissariato Viminale nei confronti di A.M. 26enne nato in Iraq e con precedenti di polizia. L’episodio è avvenuto poco prima delle 21 di ieri, 23 gennaio 2021, in piazza di Santa Maria Maggiore.

L’episodio

Il cittadino dopo essersi introdotto all’interno di un supermercato, prelevava e nascondeva nello zaino un liquore per poi oltrepassare le casse.

Scoperto da un dipendente, nel tentativo di fermarlo, l’arrestato estraeva un rasoio da barbiere per minacciarlo.