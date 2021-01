Armato di coccio di bottiglia, un uomo si è avvicinato a un giovane in via di Boccea, tentando di portargli via il cellulare.

I fatti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti che lo hanno fermato: P.F. romano di 50 anni con precedenti di polizia, è stato arrestato per il reato di tentata rapina e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa della direttissima.

L’episodio è avvenuto intorno alle 20:30 di ieri, 23 gennaio 2021.