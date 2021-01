Intorno alle 15:30 di ieri, 23 gennaio, si è registrato un furto nel Centro Storico di Roma, precisamente in via delle Quattro Fontane. Sono stati gli agenti del commissariato Viminale a rintracciare e arrestare per furto aggravato, I.A.M, di anni 21 originario della Somalia, con precedenti di polizia.

Lo stesso, poco prima, era entrato all’interno di un bar e, dopo aver asportato denaro in contante dal registratore di cassa, aveva tentato di darsi la fuga.