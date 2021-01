L’Unità Operativa di Polizia Amministrativa del Comando di Polizia Locale, nell’ambito delle consuete attività a tutela dei consumatori, ha effettuato un capillare controllo delle bilance utilizzate per pesare la merce posta in vendita al mercato settimanale e presso i mercati giornalieri. L’operazione, già effettuata e ripetuta nel corso degli ultimi anni ha prodotto, ancora una volta, risultati finalizzati a garantire il consumatore nello svolgimento dei suoi quotidiani acquisti.

L’attività di controllo operata dai poliziotti locali Isp. I.A. e Sovr. G. P., con l’ausilio di colleghi di altre unità operative, ha previsto in primo luogo la verifica del “peso giusto” in considerazione della tara adoperata (buste o carta per alimenti) con l’eventuale riallineamento in caso di “errore” oltre i limiti della tolleranza. La seconda attività ha riguardato la vera e propria verifica delle bilance, provvedendo ad effettuare la comparazione di quanto indicato con l’utilizzo di due pesi certificati di 100 grammi ed 1 Kg. Per ultimo si è provveduto al controllo della documentazione amministrativa e della regolarità delle verifiche periodiche, nonché del titolo che garantisce il corretto funzionamento degli strumenti di pesatura.

Anche questa volta non sono state accertate frodi in commercio, tuttavia per sei bilance si è reso necessario adottare un provvedimento di sospensione all’utilizzo con consequenziali “ordini di aggiustamento e di regolarizzazione” che dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla data di contestazione (la foto presenti nell’articolo non si riferisce ad esercenti destinatari del provvedimento richiamato).

Particolare attenzione e curiosità da parte dei consumatori presenti che hanno assistito alle verifiche con i pesi certificati attendendo il riscontro finale prima di proseguire con l’acquisto dei prodotti. Al tempo stesso non sono mancati, in modo particolare al mercato settimanale, i ringraziamenti agli agenti operanti da parte degli stessi commercianti.

L’attività proseguirà nei prossimi giorni presso le diverse attività commerciali presenti sul territorio, il tutto sempre al fine della tutela dei consumatori.

(IMMAGINE DI REPERTORIO NON RIFERITA AI CONTROLLI SVOLTI DURANTE QUESTO SERVIZIO)