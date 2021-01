McDonald’s assume personale: posizioni aperte a Roma Annibaliano

Come viene riportato dal noto portale di informazione sul mondo del lavoro, Circuito Lavoro, McDonald’s è alla ricerca di personale da inserire in organico. Posizioni anche per un punto vendita di Roma.

Assunzioni McDonald’s gennaio 2021: le figure richieste per la sede di Roma Annibaliano

McDonald’s è una delle più grandi catene di ristorazione nel mondo; in Italia dal 1986, nel nostro Paese è oggi presente con 600 ristoranti e impiega oltre 24.000 persone, il 92% con un contratto stabile, che servono ogni giorno quasi 1 milione di clienti. I ristoranti McDonald’s sono per il 90% gestiti secondo la formula del franchising grazie a 140 imprenditori locali. L’80% degli ingredienti proviene da aziende che si trovano in Italia. Lavorare da McDonald’s vuol dire far parte di una grande squadra formata da oltre 24.000 persone che lavorano con passione ed entusiasmo all’interno di un ambiente stimolante e meritocratico.

Posizione

Per il ristorante McDonald’s di Roma Annibaliano (RM) siamo alla ricerca di:

Addetto Ristorazione​-​Crew

Approccio multitasking, flessibilità, gestione del tempo e spiccato orientamento al Cliente sono le principali caratteristiche dei nostri Crew. Tipicamente l’attività si divide tra cucina e sala ristorante, è prevista una formazione specifica in tutte le posizioni.

In cucina, il Crew prepara prodotti dalla qualità eccellente, collabora con i colleghi per gestire al meglio le richieste dei Clienti, ha la possibilità di conoscere tutti gli elementi della gestione di una cucina professionale e di un’attività di ristorazione, con elevatissimi standard di sicurezza e qualità.

In sala, il Crew si occupa di accogliere i clienti e di supportarli ai kiosk nella scelta dei diversi menù e fa sì che il cliente possa vivere un’esperienza piacevole all’interno dei nostri ristoranti.

Requisiti

Flessibilità e disponibilità a lavorare part-time, su turni giornalieri e notturni, durante i weekend e giorni festivi;

Diploma di scuola media superiore;

Pregressa esperienza nell’ambito della Ristorazione;

Ottime doti relazionali;

Orientamento al teamworking;

La conoscenza della lingua Inglese sarà considerata requisito preferenziale.

Per tutti coloro che risponderanno ai requisiti richiesti, il primo step di selezione prevede l’invito ad una video-intervista.

Come fare per candidarsi

Tutte le posizioni aperte e i requisiti necessari possono essere approfonditi e consultati direttamente sul sito ufficiale dell’azienda, nella sezione “Lavora con noi”. Per candidarsi bisognerà invece cliccare sul ruolo di interesse, registrarsi sul sito e compilare il relativo form online.