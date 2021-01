Nella mattinata di ieri, ad Alvito, i militari della locale Stazione Carabinieri in esecuzione del provvedimento di aggravamento della misura cautelare emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte d’Appello di Roma, traevano in arresto un 40enne di nazionalità albanese, già sottoposto agli arresti domiciliari in quel centro per reati inerenti lo spaccio di stupefacenti.

I dettagli di quello che è accaduto ad Alvito

Nello specifico, gli operanti, sospettando che il prevenuto subito dopo il controllo dei militari fosse solito allontanarsi dall’abitazione ove era agli arresti domiciliari, l’11 gennaio scorso poco dopo il controllo tornavano per una seconda verifica, constatando effettivamente che si era arbitrariamente allontanato per ignota destinazione a bordo della propria auto. I militari dopo averlo deferito in stato di libertà per evasione, richiedevano a suo carico una misura cautelare più afflittiva che trovava il pieno accoglimento della competente A.G.

Al termine delle formalità di rito pertanto l’arrestato veniva tradotto presso la Casa circondariale di Viterbo.