Concorso Scuola 2021: ecco le date ufficiali delle prove

Come viene specificato dal noto portale Circuito Lavoro, sono uscite ufficialmente le date delle prove e le classi di concorso per la scuola. Ecco quando si parte.

È tutto pronto per il concorso scuola 2021

Il Covid ha fatto slittare la data del concorso scuola 2021. Il famoso “concorsone” che vedrà la partecipazione di migliaia di persone, soprattutto i docenti precari con almeno 36 mensilità di servizio per il ruolo nella scuola secondaria di primo e secondo grado su specifiche classi di concorso e su posti di sostegno.

Le date? Detto, fatto: si partirà ufficialmente il 15 febbraio 2021 dove si svolgeranno le prove dei docenti di sostegno nella scuola secondaria di primo grado. Il 19 febbraio invece sarà la volta dei laboratori per i servizi socio-sanitari. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del concorso, è previsto un numero di candidati per ciascuna delle sessioni mattutine e pomeridiane non superiore a 10.

L’indicazione rientra quindi nelle recenti disposizioni stabilite dal nuovo DPCM, che prevede un numero massimo di candidati per ciascuna sessione che non sia superiore a 30 unità. Il Dpcm stabilisce inoltre che il Dipartimento della Funzione Pubblica, con valutazione del Cts, dovrà elaborare anche un protocollo di sicurezza.