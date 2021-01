Ciampino. Si raccomanda di prestare attenzione tra le zone della rotatoria di via Appia nuova con Via dei Laghi e Via Capanne di Marino per incidente stradale.

Incidente tra Marino e Ciampino oggi

Sul posto è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale di Ciampino per accertare l’esatta dinamica del sinistro e ripristinare la normale circolazione.

Ancora non si hanno notizie in merito a eventuali feriti. Potrebbero seguire aggiornamenti a breve.