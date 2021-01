Velletri, incendio in un edificio. Necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

Nella serata di ieri, alle ore 23:35, presso il comune di Velletri, sono intervenuti i Vigili del Fuoco per un incendio sviluppatosi in un edificio in via Ariana.

Velletri, necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco

La Sala Operativa del Comando di Roma ieri, 20 gennaio 2021, alle ore 23:25, ha inviato presso il Comune di Velletri in un edificio in via Ariana, una Squadra VVF con il supporto del Nucleo NBCR per incendio che ha coinvolto alcuni contatori del gas a servizio dello stabile.

Sul posto il personale dei Vigili del Fuoco ha provveduto ad estinguere le fiamme dopo che gli operai della società erogatrice hanno chiuso la condotta generale.

Foto di repertorio