Centocelle, incendio in appartamento dove c’erano madre e due figli

Oggi, alle ore 14:34 i vigili del fuoco sono intervenuti a Roma, a causa di un incendio divampato in via degli Amaranti, zona Centocelle.

Centocelle, incendio oggi in via degli Amaranti

I vigili del fuoco sono intervenuti per sedare le fiamme sprigionatesi all’interno di un appartamento. Sul posto sono arrivate la squadra dei vigili del fuoco di Tuscolano 2, che ha tratto in salvo tre persone (una madre e i suoi due figli) che erano all’interno dell’abitazione in fiamme.

Questi ultimi sono state affidati al personale del 118. Per fortuna, non risultano gravi le loro condizioni di salute.

L’appartamento coinvolto dall’incendio è stato interdetto. In ausilio della 12/A è intervenuta la squadra di Tuscolano 1 (3/A), l’autoscala (AS/12), la botte (12/A) il carro autoprotettori e il Capoturno provinciale. Presente anche polizia di stato per svolgere gli accertamenti di rito e cercare di identificare le cause dell’incendio.