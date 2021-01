Lo psicologo è un professionista sanitario che può dare supporto in diverse circostanze. Fin troppo spesso si crede che per sottoporsi a delle sedute dallo psicologo sia necessario avere una malattia psichiatrica e ciò rende la psicoterapia non vista di buon occhio da molte persone. In realtà si dovrebbe cambiare radicalmente punto di vista e rendersi conto che il supporto di un professionista della psicologia umana può dare dei benefici a tutti, non solo a chi soffre di malattie psicologiche conclamate.

La situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro paese nello scorso anno e che è tuttora in corso ha fatto aumentare le richieste di consulenze psicologiche. Chi risiede nella capitale italiana può fare riferimento ad uno psicologo con sede a Roma in Largo Bradano, in modo da avere un professionista esperto e semplice da raggiungere in studio.

Quando andare da uno psicologo?

Andare da uno psicologo è consigliato a tutti coloro che stanno attraversando un periodo difficile e stressante. La quotidianità ci sottopone a numerosi stimoli stressanti e non sempre riusciamo a gestirli nella maniera corretta. Quando la nostra capacità di tener testa a tutti gli impegni e le preoccupazioni si rivela insufficiente, lo stress può prendere il sopravvento e può avere delle ripercussioni negative sul nostro stato di benessere psicofisico. Se infatti lo stress per un periodo di tempo limitato può essere vantaggioso per migliorare le nostre prestazioni, quando si protrae a lungo peggiora la qualità della nostra vita.

Chiedere il supporto ad uno psicologo è utile anche per coloro che stanno attraversando una fase di grandi cambiamenti nella loro vita. Si pensi ad esempio a chi si trova a dover cambiare città dopo essere stati assunti per un nuovo posto di lavoro e che è dunque obbligato a lasciare tutto, a staccarsi dagli amici e dalla famiglia per poter fare dei passi avanti nella sua carriera.

Il supporto psicologico è infine consigliato a tutti i pazienti che hanno già ricevuto la diagnosi di un disturbo psicologico, il cui trattamento preveda delle sedute di psicoterapia. Gran parte dei disturbi psicologici beneficia di un trattamento di questo tipo, spesso la sola psicoterapia è sufficiente e non è necessario il ricorso ad alcuna terapia farmacologica. In altri casi le sedute da uno psicologico sono proposte in associazione alla terapia farmacologica specifica per il disturbo di cui si soffre.

Perché sottoporsi a delle sedute dallo psicologo?

Sottoponendosi a delle sedute dallo psicologo si potrà contare sul supporto di un professionista esperto, che saprà individuare il miglior percorso da seguire per superare il periodo di difficoltà. Lo psicologo darà anche tutti gli strumenti necessari per acquisire la capacità di far fronte alle difficoltà della vita quotidiana, insegnando ai suoi pazienti l’approccio corretto da adottare nella vita di tutti i giorni.

Questo professionista potrà diventare il punto di riferimento per chi sente di aver bisogno di qualcuno a cui confidare i problemi e le difficoltà, senza per questo doversi per forza sentire malati o temere di dover iniziare ad assumere una terapia farmacologica.