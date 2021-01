Giornata nera quella di oggi, martedì 19 gennaio 2021, per i pendolari. Sulla linea FL6 Roma-Napoli, la circolazione è stata sospesa. I motivi.

Treni fermi tra Colleferro e Anagni

La notizia viene riportata direttamente dal portale di informazione sul mondo della viabilità Astral. Sulla FL6 Roma-Napoli, via Cassino, la circolazione è stata sospesa a causa di un inconveniente tecnico accaduto ad un treno merci.

La zona interessata è quella compresa tra Colleferro e Anagni. Appena ci saranno aggiornamenti la notizia verrà aggiornata.

Ecco il tweet:

#FL6 #Roma #Napoli via #Cassino circolazione sospesa in direzione #Cassino tra #Colleferro ed #Anagni per inconvenienti tecnici ad un treno merci